ФОТО ДНЯ. Украинские боксеры-победители

Украинские боксеры, бывшие партнеры по сборной страны, обладатели олимпийских наград - Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик - после вечера бокса в США, в котором каждый из них добыл победу.
Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе в поединке с Джейсоном Сосой, заставив секундантов американца снять своего боксера с поединка после девятого раунда.
Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе, победив по очкам Майкла Хантера. А Александр Гвоздик досрочно выиграл у кубинца Юниески Гонсалеса.
Источник — Klitschko-brothers
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