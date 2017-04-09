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ФОТО ДНЯ. Украинские боксеры-победители

Ломаченко, Усик и Гвоздик уверенно одолели своих соперников

  • 09.04.2017 20:16
  • 1079 просмотров
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Украинские боксеры, бывшие партнеры по сборной страны, обладатели олимпийских наград - Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик - после вечера бокса в США, в котором каждый из них добыл победу.
 
Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе в поединке с Джейсоном Сосой, заставив секундантов американца снять своего боксера с поединка после девятого раунда.
 
Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе, победив по очкам Майкла Хантера. А Александр Гвоздик досрочно выиграл у кубинца Юниески Гонсалеса.

Источник — Klitschko-brothers

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