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Владимир Кличко поздравил Усика с победой над Хантером

Александр еще не раз защитит свои титулы, уверен легендарный боксер

  • 10.04.2017 07:55
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко поздравил своего соотечественника Александра Усика с успешной защитой титула чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе в бою против американца Майкла Хантера-младшего, которого Усик победил единогласным решением судей.

«Поздравления Александру Усику с успешной защитой титула в крузервейте, которых будет еще много!», - написал Владимир Кличко в твиттере.

Источник — Boxingnews

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