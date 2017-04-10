Владимир Кличко поздравил Усика с победой над Хантером

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко поздравил своего соотечественника Александра Усика с успешной защитой титула чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе в бою против американца Майкла Хантера-младшего, которого Усик победил единогласным решением судей.

«Поздравления Александру Усику с успешной защитой титула в крузервейте, которых будет еще много!», - написал Владимир Кличко в твиттере.