Владимир Кличко поздравил Усика с победой над Хантером

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко поздравил своего соотечественника Александра Усика с успешной защитой титула чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе в бою против американца Майкла Хантера-младшего, которого Усик победил единогласным решением судей.
«Поздравления Александру Усику с успешной защитой титула в крузервейте, которых будет еще много!», - написал Владимир Кличко в твиттере.
Источник — Boxingnews
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