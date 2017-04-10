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Менеджер Ломаченко: «Драка с Кроуфордом стала бы суицидом. Забудьте»

Эгис Климас резко выступил против боя украинского боксера с американцем

  • 10.04.2017 09:26
  • 1677 просмотров
  • 1 комментария
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thaboxingvoice.com. Теренс Кроуфорд
© thaboxingvoice.com. Теренс Кроуфорд

Менеджер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко Эгис Климас заявил в комментарии Boxingscene.com, что он не разделяет желание Ломаченко сразиться в будущем с чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом.

«Забудьте о Кроуфорде. У нас был хороший пример, когда парень из Англии, Келл Брук, дрался с Головкиным. Он вышел в ринг выглядел фантастически, но Головкин оказался слишком большим для него. Драться с чемпионом мира на две весовые категории выше было бы суицидом. Это было бы сумасшествием», - сказал Эгис Климас.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bokser2
      bokser2, 10.04.2017 10:04
    +4
    Полностью согласен с Эгисом, василий нереальный, инопланетянин, но выйти сейчас в 63,5 это приговор себе. Всему своё время, уверен рано или поздно вася завоюет 63,5, но всё постепенно. ещё пару боёв в 59, потом боёв 5-6 в 61,2. и тогда можно в 63,5.
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