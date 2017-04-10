Теренс КРОУФОРД: «Ломаченко слишком маленький»

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд отреагировал на заявление чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко о желании провести бой с ним.

«Этот парень слишком маленький, при всем к нему уважении. Я не получу признания за победу над ним. Он же не просто так выступает в 130 фунтах - этому есть причина. Если бы он был покрупнее, то выступал бы в 135-140 фунтах. Ломаченко невероятно талантлив, но, опять-таки, он выступает в 130 фунтах, а я - в 140 и собираюсь переходить в 147. Так что я не думаю, что этот бой реалистичен. Но я понимаю, почему людям интересен такой бой - они видят, насколько хорош и техничен Кроуфорд, насколько хорош и техничен Ломаченко, и ищут человека, который мог бы побить их или дал бы им хороший бой», - сказал Теренс Кроуфорд.