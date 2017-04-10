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Теренс КРОУФОРД: «Ломаченко слишком маленький»

Американский боксер считает поединок с украинским бойцом маловероятным

  • 10.04.2017 09:54
  • 594 просмотров
  • 2 комментария
Метки
thaboxingvoice.com. Теренс Кроуфорд
© thaboxingvoice.com. Теренс Кроуфорд

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд отреагировал на заявление чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко о желании провести бой с ним.

«Этот парень слишком маленький, при всем к нему уважении. Я не получу признания за победу над ним. Он же не просто так выступает в 130 фунтах - этому есть причина. Если бы он был покрупнее, то выступал бы в 135-140 фунтах. Ломаченко невероятно талантлив, но, опять-таки, он выступает в 130 фунтах, а я - в 140 и собираюсь переходить в 147. Так что я не думаю, что этот бой реалистичен. Но я понимаю, почему людям интересен такой бой - они видят, насколько хорош и техничен Кроуфорд, насколько хорош и техничен Ломаченко, и ищут человека, который мог бы побить их или дал бы им хороший бой», - сказал Теренс Кроуфорд.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    samird
      samird, 10.04.2017 10:27
    +1
    Редко когда услышишь от боксера настолько корректный и адекватный комментарий. Браво!
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    seregka1991
    online
      seregka1991, 10.04.2017 10:37
    0
    samird, 10.04.2017 10:27
    Редко когда услышишь от боксера настолько корректный и адекватный комментарий. Браво!
    Та обычно. То вы редко читаете комменты боксеров)
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