Василий ЛОМАЧЕНКО: «Пакьяо? Не хочу бить старика»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко не рассматривает бой с легендарным 38-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо, владеющим титулом WBO в полусреднем весе, как одну из своих целей. Об этом он сказал в комментарии Sporting News.

«Что касается Мэнни Пакьяо. То он уже близок к завершению карьеры. Я не собираюсь выходить и бить старика. Было бы полнейшим нонсенсом для меня гоняться за ним. У него своя карьера, у меня - своя. У меня есть хорошие соперники и в моем дивизионе, и в 135 фунтах (легкий вес - boxingnews.com.ua), и мы можем определить, кто из нас лучший. А гоняться сейчас за Пакьяо было бы безумием», - сказал Василий Ломаченко.