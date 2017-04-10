Энтони ДЖОШУА: «Этот год будет переломным»

Чемпион мира по версии IBF, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, признался, что его взлет на вершину профессионального бокса только со стороны кажется слишком быстры, а чтобы стать одним из лучших бойцов в мире ему понадобится как минимум пять лет.

Как признался Джошуа, 2017-й год станет переломным в его карьере, и он намерен все свои усилия положить на завоевания поставленных целей. Ради этого Энтони готов серьезно инвестировать в бокс.

«Возможно, мой путь в боксе кому-то покажется слишком быстрым, но только не для меня, - рассказал Джошуа в интервью британскому GQ. – Скажем так, я знаю реальность своего пути. У меня есть еще лет пять, может, больше, чтобы стать одним из лучших бойцов в мире. Это трудно, и я понимаю правило «10 000 часов». Однако этот год будет переломным. Это время, когда я должен больше заниматься своей работой, чтобы добиться поставленный целей. Для достижения их, я должен инвестировать все, что у меня есть, в бокс».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.