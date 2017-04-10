Записки судей во время боев Ломаченко, Усика и Гвоздика в США

В ночь на воскресенье в США в городке Оксон-Хилл прошел большой вечер бокса, тремя главными боями которого стали поединки с участием украинских боксеров Василия Ломаченко, Александра Усика и Александра Гвоздика.

Александр Гвоздик в третьем раунде дважды отправил Юниески Гонсалеса в нокдаун, после чего рефери встречи и команда кубинца сигнализировали о прекращении поединка. Итог – победа Гвоздика техническим нокаутом. После двух полных раундов украинец лидировал на записках двух судей, а еще один посчитал, что была ничья:

Александр Усик по очкам одолел непобежденного ранее американского боксера Майкла Хантера. Интересно, что на записках всех трех судей Усик проиграла первые два раунда, но затем выиграл остальные десять. Плюс в 12-м раунде Хантеру был отсчитан нокдаун.

Василий Ломаченко уверенно победил американца Джейсона Сосу. Украинский чемпион WBO доминировал на протяжении всего поединка, в результате на десятый раунд команда соперника приняла решение не выходить. Ломаченко лидировал на записках всех судей, лишь один из них отдал победу Сосе в одном раунде.



