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Джошуа за бой с Кличко получит 12 миллионов евро

Британский боксер мечтает стать миллиардером

  • 10.04.2017 16:59
  • 749 просмотров
  • 2 комментария
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gq-magazine.co.uk. Энтони Джошуа
© gq-magazine.co.uk. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 KO) получит 10 миллионов фунтов за бой с Владимиром Кличко.

«Когда я начинал, моя цель была стать мультимиллионером. Но сейчас полно обычных людей, дедушек и бабушек, которые получают миллионы только за авторские права. Так что теперь хочу стать миллиардером. Быть миллионером — хорошо, но нужно ставить планку выше.

Я получу 12 миллионов евро за следующий бой, и моя следующая цель — повысить эту сумму в десять раз. А когда я заработаю 100-150 миллионов евро, почему бы не замахнуться на миллиард? Я знаю миллиардеров, которые сами заработали свои деньги. Это трудно, но возможно», – сказал Джошуа в интервью журналу GQ.

Напомним, что 29 апреля в Лондоне Владимир Кличко и Энтони Джошуа проведут поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super.

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Комментарии
    bullyUA
      bullyUA, 10.04.2017 17:37
    +1
    Рано начал делить шкуру не убитого медведя.
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    bonv
    online
      bonv, 10.04.2017 18:03
    +1
    А Кличко завоює свої титули.
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