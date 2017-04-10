Бои Ломаченко, Усика и Гвоздика посмотрели около 5,3 млн украинцев

Телетрансляция боксерского шоу с участием Александра Усика, Василия Ломаченко, Александра Гвоздика на телеканале «Интер» стала безоговорочным лидером слота по обеим целевым аудиториям.
Боксерские поединки стали событием с самой высокой долей по аудитории 18+ с начала 2017 года. С учетом повторов поединки посмотрели около 5,3 млн. человек в Украине.
Источник — K2 Promotions
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.