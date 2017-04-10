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Бои Ломаченко, Усика и Гвоздика посмотрели около 5,3 млн украинцев

Телетрансляция боксерского шоу вызвала небывалый интерес у зрителей

  • 10.04.2017 20:30
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К2 Promotions
© К2 Promotions

Телетрансляция боксерского шоу с участием Александра Усика, Василия Ломаченко, Александра Гвоздика на телеканале «Интер» стала безоговорочным лидером слота по обеим целевым аудиториям.

Боксерские поединки стали событием с самой высокой долей по аудитории 18+ с начала 2017 года. С учетом повторов поединки посмотрели около 5,3 млн. человек в Украине.

Источник — K2 Promotions

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