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КЛИЧКО: «Поражение Фьюри – только моя вина, а не заслуга соперника»

Украинский боксер рассказал о своем состоянии перед боем с Энтони Джошуа

  • 10.04.2017 21:30
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF, британцем Энтони Джошуа, рассказал, что ненавидел себя после поражений, а в проигранном поединке Тайсону Фьюри виноват только он сам.
 
«Только я виноват в проигрыше Тайсону Фьюри, - цитирует Владимира Independent. – Только себя я виню в том, что получил четыре поражения в карьере. Я делал недостаточно в ринге, был слишком осторожен тем вечером. Это не вина моей команды, и не заслуга Тайсона Фьюри – причина только во мне».

Как отметил Владимир Кличко, он очень хотел получить реванш с Фьюри, а также признался, что ситуация, в которой он оказался перед боем с Джошуа не нова для него, хотя в статусе претендента он не был достаточно долго. «Я нуждался в реванше с Фьюри, был готов, но он дважды исчез. Он ушел, а теперь настало время для Энтони Джошуа. Я был чемпионом в течение длительного времени, и теперь мне приходиться все начинать заново. Но такое случалось и раньше. Я проигрывал и был должен возвращаться. Люди забывают, что не всегда все у меня было радужно. Я ненавижу проигрывать. Я ненавидел это раньше, ненавижу это и сейчас».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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