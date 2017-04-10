КЛИЧКО: «Бокс – это Эверест. Некоторые умирают, не достигнув вершины»

выиграли у шахтера, можно и на олимпийском поиграть)

Что бы Арс потом барахтался в середине таблицы как МЮ, после ухода сэра Алекса?

Когда венгера наконец то уволят?

Арсен ВЕНГЕР: «Игроки Арсенала показали, что мы едины» сьогодні було на Sport.ua