КЛИЧКО: «Бокс – это Эверест. Некоторые умирают, не достигнув вершины»

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF, британцем Энтони Джошуа, рассказал, что намерен на все сто процентов воспользоваться предоставленным шансом вернуться на вершину супертяжелого дивизиона профессионального бокса.
По словам Владимира, он настроен максимально эффективно использовать полученное время. «Теперь я получил возможность. Бокс – это как Эверест. У вас есть не так много времени, когда вы можете подняться на эту вершину. Некоторые люди умирают, так и не достигнув его. Я не буду терять время. Это самый важный бой в моей карьере, и в этот раз я не допущу ошибок», - приводит слова Владимира Independent.
Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.
Источник — Klitschko-brothers
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