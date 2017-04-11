Тайсон ФЬЮРИ: «Кличко просто лучше Джошуа»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в интервью немецкому изданию Spox подтвердил свой прогноз на бой Владимир Кличко - Энтони Джошуа, данный им ранее в твиттере.
«Жду досрочной победы Владимира. Он просто лучше Джошуа как боксер», - сказал Тайсон Фьюри.
Источник — Boxingnews
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