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Тайсон ФЬЮРИ: «Кличко просто лучше Джошуа»

Британский боец ждет досрочной победы украинского боксера

  • 11.04.2017 07:33
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frankwarren.com. Тайсон Фьюри
© frankwarren.com. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в интервью немецкому изданию Spox подтвердил свой прогноз на бой Владимир Кличко - Энтони Джошуа, данный им ранее в твиттере.

«Жду досрочной победы Владимира. Он просто лучше Джошуа как боксер», - сказал Тайсон Фьюри.

Источник — Boxingnews

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