Тайсон ФЬЮРИ: «Кличко просто лучше Джошуа»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в интервью немецкому изданию Spox подтвердил свой прогноз на бой Владимир Кличко - Энтони Джошуа, данный им ранее в твиттере.

«Жду досрочной победы Владимира. Он просто лучше Джошуа как боксер», - сказал Тайсон Фьюри.