Хьюи ФЬЮРИ: «Надеюсь, Джошуа побьет Кличко»

Британский боксер-супертяжеловес Хьюи Фьюри, которому 6 мая в Окленде предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии WBO, новозеландцем Джозефом Паркером, заявил, что верит в победу Энтони Джоша над Владимиром Кличко в запланированном на 29 апреля поединке.

По мнению Фьюри, его выигрыш у Паркера, а также победа Джошуа над Кличко позволят командам обоих британских боксеров организовать великолепный бой для английских фанатов. «Надеюсь, Джошуа выиграет, и я добуду победу, и наш с ним поединок станет отличным боем для британских болельщиков», - цитирует Фьюри Sportinglife. – Тяжелый вес сейчас на слуху, и здорово быть частью этого. Мне предстоит жесткий бой, но если я выиграю, окажусь в отличном положении».

По словам Фьюри, Паркер – один из лучших бойцов супертяжелого веса на данный момент. «Он молод, голоден, мастеровитый – бой должен получиться ярким. Неважно, где будет проходить поединок, я все равно выиграю. Я уверен, что могу приехать в Окленд и огорчить местных болельщиков. Если бы у меня были сомнения в победе и в том, что я смогу вернуть пояс чемпиона мира в Манчестер, я бы не стал так поступать. Да, это мой первый титульный бой, но мой отец выводил на такие поединки и добивался успехов с Тайсонов. Так что здорово, что он со мной. Мы отличная команда, и с 15-ти лет, когда он начал тренировать меня, я никогда не проигрывал, если отец был в моем углу».