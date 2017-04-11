Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Промоутер Джошуа: «В соперниках у Энтони хитрый и опытный украинец»

Эдди Хирн поделился ожиданиями от грядущего боя

  • 11.04.2017 11:16
  • 409 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Менеджер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Эдди Хирн – поделился своим мнением, относительно сильных сторон своего подопечного и лучших качеств Владимира Кличко, которые 29 апреля проведут самый ожидаемый бой в супертяжелом дивизионе.

Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, считает, что британский боксер должен выбрать правильную тактику на поединок с Владимиром Кличко, не позволяя украинцу навязать себе свои условия.

«Энтони - очень умный и очень сильный боксер, но когда вы боксируете перед 90 000 фанатов, когда у вас в соперниках огромный, хитрый и опытный украинец, который будет вязать и клинчевать, используя малейшую возможность, чтобы истощить вас, как с этим справиться? - приводит слова Хирна британское издание GO. – Это действительно беспокоит, особенно, если бой перейдет в более поздние раунды – десятый, 11-й, 12-й. Вы должны помнить, что Кличко – очень хитрый оппонент. Он одержим возвращением титулов, которые он проиграл Тайсону Фьюри, что делает его опасным вдвойне. Если Энтони Джошуа – будет тем бойцом, которого мы все создавали – в том числе и я, он победит. В противном случае у него нет никаких шансов. Кличко свяжет его, истощит, убьет его уверенность в себе и победит».

По мнению Хирна, подбородок у Энтони достаточно крепкий. Об этом менеджер британского боксера заявил, комментируя эпизод, случившийся в поединке Джошуа – Уайт, когда его подопечный едва не оказался на полу. «Послушайте, в затруднительную ситуацию он попал лишь раз, пропустив левый крюк от Диллиана Уайта. Но вы должны понимать, что этот удар был брошен в гневе и страхе бойцом, который сражался в ринге, а также то, что в супертяжелом весе такие удары случаются. Если вы спросите меня: «Слабый ли подбородок у Джошуа?», мой ответ будет: «Нет». Бетонный ли у него подбородок? Не знаю. Мы узнаем это 29 апреля».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.