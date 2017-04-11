Промоутер Джошуа: «В соперниках у Энтони хитрый и опытный украинец»

Менеджер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Эдди Хирн – поделился своим мнением, относительно сильных сторон своего подопечного и лучших качеств Владимира Кличко, которые 29 апреля проведут самый ожидаемый бой в супертяжелом дивизионе.

Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, считает, что британский боксер должен выбрать правильную тактику на поединок с Владимиром Кличко, не позволяя украинцу навязать себе свои условия.

«Энтони - очень умный и очень сильный боксер, но когда вы боксируете перед 90 000 фанатов, когда у вас в соперниках огромный, хитрый и опытный украинец, который будет вязать и клинчевать, используя малейшую возможность, чтобы истощить вас, как с этим справиться? - приводит слова Хирна британское издание GO. – Это действительно беспокоит, особенно, если бой перейдет в более поздние раунды – десятый, 11-й, 12-й. Вы должны помнить, что Кличко – очень хитрый оппонент. Он одержим возвращением титулов, которые он проиграл Тайсону Фьюри, что делает его опасным вдвойне. Если Энтони Джошуа – будет тем бойцом, которого мы все создавали – в том числе и я, он победит. В противном случае у него нет никаких шансов. Кличко свяжет его, истощит, убьет его уверенность в себе и победит».

По мнению Хирна, подбородок у Энтони достаточно крепкий. Об этом менеджер британского боксера заявил, комментируя эпизод, случившийся в поединке Джошуа – Уайт, когда его подопечный едва не оказался на полу. «Послушайте, в затруднительную ситуацию он попал лишь раз, пропустив левый крюк от Диллиана Уайта. Но вы должны понимать, что этот удар был брошен в гневе и страхе бойцом, который сражался в ринге, а также то, что в супертяжелом весе такие удары случаются. Если вы спросите меня: «Слабый ли подбородок у Джошуа?», мой ответ будет: «Нет». Бетонный ли у него подбородок? Не знаю. Мы узнаем это 29 апреля».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.