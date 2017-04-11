Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Боб АРУМ: «Бой Ломаченко с Солидо возможен»

Промоутер Василия Ломаченко – о следующем сопернике украинца

  • 11.04.2017 11:43
  • 321 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Top Rank
© Top Rank

Промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о возможных соперниках украинца

«Бой с Орландо Салидо будет привлекателен для зрителя. Он возможен. Также вероятен переход в 135 фунтов и бой против Терри Флэнегена. Выберем какой-то из этих двух вариантов.

Место проведения будет зависеть от того, с кем Ломаченко будет драться. Если будет бой против Салидо, то, наверное, его местом проведения станет Лос-Анджелес.

Если будет встреча против Флэнегена, то, вероятно, она состоится в Чикаго или где-то Англии», - сказал Боб Арум.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье Ломаченко защитил свой титул в бою с Джейсоном Сосой. 

Источник — BoxingScene

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.