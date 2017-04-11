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Александр УСИК: «Чувствую поддержку Крыма»

Украинский боксер вернулся на Родину

  • 11.04.2017 18:12
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kvedomosti.com. Александр Усик
© kvedomosti.com. Александр Усик
Украинский тяжеловес Александр Усик, который уверенно защитил чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO), побив Майкла Хантера, признался, что был шокирован судейством. По его словам, в концовке боя рефери обязан был вмешаться и остановить его.
 
Об этом Усик рассказал после возвращения в Украину из США в аэропорту «Борисполь» во время импровизированной пресс-конференции.
 
«Все хорошо. Устал лететь. Все эксперты считают, что это «левый» парень и я его должен был проходить. Честно, я был ошарашен в 12 раунде, когда рефери не остановил бой. И боксером, у которого глаза летают в разные стороны, как у резинового. Если следующий бой будет в Украине – будет хорошо. Атмосфера в зале была сумасшедшая. Такое ощущение, что боксировал где-то в Украине. Даже американцы научились выговаривать фамилию», – поделился эмоциями от боя Александр.
 
Он подчеркнул, что получил очень много отзывов из родного города. «Мне постоянно пишут из Крыма, я чувствую поддержку», – сказал Усик.
 

Источник — Обозреватель

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