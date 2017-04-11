Александр УСИК: «Чувствую поддержку Крыма»

Украинский тяжеловес Александр Усик, который уверенно защитил чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO), побив Майкла Хантера, признался, что был шокирован судейством. По его словам, в концовке боя рефери обязан был вмешаться и остановить его.

Об этом Усик рассказал после возвращения в Украину из США в аэропорту «Борисполь» во время импровизированной пресс-конференции.

«Все хорошо. Устал лететь. Все эксперты считают, что это «левый» парень и я его должен был проходить. Честно, я был ошарашен в 12 раунде, когда рефери не остановил бой. И боксером, у которого глаза летают в разные стороны, как у резинового. Если следующий бой будет в Украине – будет хорошо. Атмосфера в зале была сумасшедшая. Такое ощущение, что боксировал где-то в Украине. Даже американцы научились выговаривать фамилию», – поделился эмоциями от боя Александр.

Он подчеркнул, что получил очень много отзывов из родного города. «Мне постоянно пишут из Крыма, я чувствую поддержку», – сказал Усик.