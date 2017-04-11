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Бой Кличко - Джошуа покажут сразу два ведущих американских телеканала

Известный журналист Дэн Рафаэль приоткрыл завесу тайны относительно трансляции поединка

  • 11.04.2017 19:20
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко и Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Журналист ESPN Дэн Рафаэль приоткрыл завесу переговоров относительно трансляции поединка супертяжеловесов Владимира Кличко и Энтони Джошуа на Соединенные Штаты Америки.

Напомним, что телеканалы HBO и Showtime устроили настоящую войну за право трансляции этого боя, который состоится 29 апреля в Лондоне. Ситуация усложняется еще и тем фактом, что у Владимира Кличко действующий контракт с телеканалом НВО, а у Энтони Джошуа - с телеканалом Showtime.

До боя остается меньше трех недель, а официальной информации по поводу того, какой канал будет транслировать этот поединок в США, до сих пор нет. Впрочем, по информации Рафаэля, стороны уже близки к заключению сделки, и основные вопросы между телеканалами и промоутерами уже согласованы -  остались только детали.

Как сообщает Дэн Рафаэль, условиями сделки предполагается, что впервые со времен мегафайта Флойда Мейвезера с Мэнни Пакьяо (который, впрочем, абсолютно не оправдал ожидания в плане зрелищности), трансляцию боя в США будут вести сразу два ведущих телеканала - Showtime и HBO.  

Showtime будет транслировать этот бой в прямом эфире (в послеобеднюю пору в США), а HBO - в прайм-тайм, с задержкой в четыре часа. Но при этом HBO требует, чтобы Showtime не публиковал ни видео, ни хайлайты боя, ни его результат после окончания своей прямой трансляции вплоть до окончания трансляции боя Кличко - Джоуша на НВО.

Каждый из каналов заплатит за право трансляции свыше 3-х миллионов долларов, при этом цена трансляции для Showtime будет немного выше, поскольку они будут транслировать этот бой в прямом эфире, пишет Дэн Рафаэль.

 

Источник — Boxingnews

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