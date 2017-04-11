Бой Ломаченко - Соса – самое рейтинговое событие на американском ТВ

Поединок Василия Ломаченко и Джейсона Сосы, ставший главным событием вечера бокса 8 апреля в Оксон Хилл (США), стал самым рейтинговым боксёрским событием с начала 2017 года.



По информации Nielsen Media Research, пиковая аудитория телеканала НВО во время трансляции поединка составила 886 000 зрителей, средняя – 832 000.



Наилучий результат до этого принадлежал февральскому поединку Эдриена Броунера и Адриана Гранадоса на телеканале Showtime, пиковая аудитория которого составила 859 000, а средняя – 779 000. При этом, предыдущий поединок Ломаченко против Николаса Уолтерса в ноябре прошлого года, также транслировавшийся на НВО, собрал у телеэкранов 761 000 (на пике).



Средняя аудитория боя Александра Усика против Майкла Хантера составила 679 000, пиковая – 774 000. Показатели поединка Александра Гвоздика и Юниэски Гонсалеса – 690 000 (средняя) и 702 000 (пиковая).