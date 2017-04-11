Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

АЛИ БАШИР: «Паркер гораздо активнее, чем Фьюри, он победит»

Тренер Владимира Кличко дал прогноз на бой за титул по версии WBO

  • 11.04.2017 21:59
  • 451 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fightnews.ru. Алексаедр Усик и Джеймс Али Башир
© fightnews.ru. Алексаедр Усик и Джеймс Али Башир

Второй тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Джеймс Али Башир в интервью BW TM поделился своими ожиданиями от боя между чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером и официальным претендентом на его титул британцем Хьюи Фьюри:

«Я думаю, что этот бой будет достаточно конкурентным, но он и близко не будет настолько интересным, как бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа. Кто победит? Думаю, победит Паркер, потому что он гораздо активнее, чем Фьюри, гораздо активнее», - сказал Джеймс Али Башир.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.