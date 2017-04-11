АЛИ БАШИР: «Паркер гораздо активнее, чем Фьюри, он победит»

Второй тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Джеймс Али Башир в интервью BW TM поделился своими ожиданиями от боя между чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером и официальным претендентом на его титул британцем Хьюи Фьюри:

«Я думаю, что этот бой будет достаточно конкурентным, но он и близко не будет настолько интересным, как бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа. Кто победит? Думаю, победит Паркер, потому что он гораздо активнее, чем Фьюри, гораздо активнее», - сказал Джеймс Али Башир.