АРУМ: «Работаем над тем, чтобы Гвоздик провел следующий бой 17 июня»

да нет барса потратила все деньги на ПСЖ

Энрике Лошара редкосный. Команда проигрывает 2:0, в защите просто проходной двор и он снимает Мат...

идиоты сука, миллионы зарабатывают на поношенных трусах Месси, и защитников толковых уже какой го...

Увы, с таким счётом Юви обречён) надо ещё 2 хотя бы)

так он уже на выход давно, толку то?

Ой как радует путана: и так дает, и сяк... Тут даже судья не может подсобить путе Итальянско...

Если уже Иньеста грубит и карточку получается - это всё...

Барса на выхоод Енрикке физрук

Вот и третья банка)))

гудбавй ла ліга і ЛЧ