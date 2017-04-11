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АРУМ: «Работаем над тем, чтобы Гвоздик провел следующий бой 17 июня»

Поединок должен состояться в андеркарте мегафайта Ковалев-Уорд 2

  • 11.04.2017 22:39
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RingSide24. Александр Гвоздик
© RingSide24. Александр Гвоздик

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о ближайшем будущем Александра Гвоздика.

«Сейчас мы работаем над тем, чтоб Саша вернулся на ринг уже 17 июня в андеркарте мегафайта Ковалев-Уорд 2», - сказал Арум.

Напомним, два дня назад Александр Гвоздик нокаутировал кубинского боксера Юниески Гонсалеса и стал на шаг ближе к чемпионскому бою.

Источник — Украинские атаманы

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