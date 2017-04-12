Александр УСИК: «В США казалось, что боксирую в Украине»

Александр Усик нацелен на следующий бой с одним из чемпионов.

«Если следующий поединок пройдет в Украине, будет хорошо. Украинским фанам не надо будет никуда лететь.

В Оксон Хилле была такая сумасшедшая атмосфера, что казалось, что мы боксируем где-то на территории Украины. Очень много флагов, очень много людей поддерживало. Даже американцы начали кричать правильно фамилию. Зал был просто «вау»! Мне понравилось, как Майкл Баффер объявлял меня «Александр Александрович».

Мне без разницы, где боксировать. Главное боксировать. В Америке на HBO хорошо боксировать, в Украине хорошо боксировать. Надо, чтобы были хорошие противники и хорошие бои. А где это будет – второстепенно.

Я бы с удовольствием начал объединять пояса. Это одна из моих целей, я уже говорил об этом. Это все вопросы к промоутерам. Я сейчас хочу отпраздновать Пасху, отдохнуть, побыть с детьми с супругой и приступить к тренировкам.

Не всегда можно договориться с чемпионами. У каждого какой-то свой план, кто-то просто не хочет. Я бы с удовольствием отбоксировал следующий бой с одним из чемпионов. Но насколько это возможно, надо спросить у моих промоутеров. Это же не я договариваюсь. Если бы это было так просто, я бы сам позвонил и сказал: «Давай побоксируем», – сказал Усик.