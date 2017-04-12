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Александр ГВОЗДИК: «Следующим соперником может стать Джо Смит»

Украинский полутяжеловес поделился планами на будущее

  • 12.04.2017 11:44
  • 383 просмотров
  • 1 комментария
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ringside24.com
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По словам Гвоздика, он бы не хотел, чтобы между боями были большие паузы.
 
«Я доволен своим выступлением. Не думал, что удастся завершить бой с Гонсалесом так быстро. Хотел немного выждать, пока он выдохнется, чтобы прибавить в активности в поздних раундах. Но я получил шанс, потряс его и не упустил возможности. 
 
В последних двух боях я нокаутировал бойцов, которые не бывали в нокауте до этого. Все благодаря тому, что с каждым днем я совершенствуюсь и упорно работаю.
 
Пока я хочу отдохнуть пару недель, а потом вернусь к тренировкам. Не хочется, чтобы между боями были длительные паузы. Я слышал, что моим следующим соперником может стать Джо Смит, но это еще не решено окончательно», - сказал Гвоздик. 

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 12.04.2017 12:32
    0
    Правильне рішення.
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