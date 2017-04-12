Александр ГВОЗДИК: «Следующим соперником может стать Джо Смит»

По словам Гвоздика, он бы не хотел, чтобы между боями были большие паузы.
«Я доволен своим выступлением. Не думал, что удастся завершить бой с Гонсалесом так быстро. Хотел немного выждать, пока он выдохнется, чтобы прибавить в активности в поздних раундах. Но я получил шанс, потряс его и не упустил возможности.
В последних двух боях я нокаутировал бойцов, которые не бывали в нокауте до этого. Все благодаря тому, что с каждым днем я совершенствуюсь и упорно работаю.
Пока я хочу отдохнуть пару недель, а потом вернусь к тренировкам. Не хочется, чтобы между боями были длительные паузы. Я слышал, что моим следующим соперником может стать Джо Смит, но это еще не решено окончательно», - сказал Гвоздик.
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