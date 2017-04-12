Боб АРУМ: «Гвоздик нокаутировал бы Ковалева и Уорда за один вечер»

Промоутер перспективного украинского боксера Александра Гвоздика Боб Арум заявил в интервью Boxing Scene, что уже сейчас считает Гвоздика сильнейшим бойцом полутяжелого веса:
«Я хотел бы привезти его в Лас-Вегас 17 июня (на бой-реванш Сергея Ковалева с Андре Уордом - boxingnews.com.ua). Думаю, он нокаутировал бы Ковалева и Уорда за один вечер», - сказал Боб Арум.
Источник — Boxingnews
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