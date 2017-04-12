ФЬЮРИ: «Не часто тренировался в последние полгода, но скучаю по боям»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, потерявший свои титулы из-за проблем с допингом и наркотиками, заявил, что очень скучает за боксом, а также признался, что его возвращение в профессиональный спорт весьма вероятно.
Об этом «Цыганский Король», не проводивший поединки с ноября 2015-го после победы над Владимиром Кличко, рассказал в интервью британским СМИ. «Я не часто тренировался в последние полгода, но намерен вернуться в лучшей форме, - цитирует Фьюри Dailystar. - Очень скучаю по боям. Очень. Я бы сказал, вероятность моего возвращения весьма высока».
Источник — Klitschko-brothers
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