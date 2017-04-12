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ФЬЮРИ: «Не часто тренировался в последние полгода, но скучаю по боям»

Британский боец считает, что вероятность его возвращения весьма высока

  • 12.04.2017 15:19
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frankwarren.com. Тайсон Фьюри
© frankwarren.com. Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, потерявший свои титулы из-за проблем с допингом и наркотиками, заявил, что очень скучает за боксом, а также признался, что его возвращение в профессиональный спорт весьма вероятно.

Об этом «Цыганский Король», не проводивший поединки с ноября 2015-го после победы над Владимиром Кличко, рассказал в интервью британским СМИ. «Я не часто тренировался в последние полгода, но намерен вернуться в лучшей форме, - цитирует Фьюри Dailystar.  - Очень скучаю по боям. Очень. Я бы сказал, вероятность моего возвращения весьма высока».

Источник — Klitschko-brothers

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