Владимир КЛИЧКО: «Реванш с Фьюри меня больше не волнует»

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF, британцем Энтони Джошуа, рассказал о своей подготовки к поединку, сильных сторонах будущего оппонента, возвращении после поражений и мотивации.

По мнению Владимира, любая неудача в спорте – это новый опыт, а предстоящий поединок с Джошуа – новый вызов. «Это никогда не было скучно, потому что были новые вызовы, новые соперники, новые бойцы, представляющие разные страны - разных возрастов, антропометрических данных, - цитирует Кличко The Telegraph. – Самое удивительное, что для меня это продолжается. Именно поэтому я получил новый вызов 29 апреля. Это невероятно, потому что я уже проходил через это. Я проиграл, но вернулся. Выиграл титулы. Потом снова проиграл, опять вернулся и заработал еще больше уважения. Некоторые люди в моем возрасте могут думать о чем-то другом, но я все еще в игре. Я все еще нахожусь в этом беличьем колесе, вращая его в своем собственном темпе».

Как рассказал украинец, пребывание Джошуа в его тренировочном лагере принесло пользу им обоим. «Это преимущество для нас обоих. Мы проводили спарринги, тренировались вместе. Джошуа получил шанс посмотреть и оценить мой тренировочный лагерь, узнать некоторую специфику. Я познакомился с ним в ринге, он был одним из многих спарринг-партнеров, и хотя многих из них я не помню, Джошуа выделялся. Он впечатлил меня своим отношением и хорошим поведением. Он был в хорошей форме и мог боксировать. Я был на арене в Лондоне, когда Джошуа выиграл золотую медаль Олимпийских игр. Каждого призера Олимпиады в супертяжелом весе должен считать успешным бойцом. Вспомните историю».

Владимир говорит, что Джошуа отличался от других его спарринг-партнеров и старался взять максимум от пребывания в тренировочном лагере украинца. «Я давал Энтони много авансов. У него большой потенциал и пока он его успешно использует. Он – чемпион, выиграл все 18 боев, готовится к самому важному поединку в своей жизни. Даже я на протяжении всей своей карьеры не дрался перед 90 000 болельщиков. Он в довольно молодом возрасте начал профессиональную карьеру и добился успеха. Мне понравилось отношение Энтони во время пребывания в моем тренировочном лагере. Он не пытался никого впечатлить: он просто сидел и смотрел, не слишком много болтая. Он смотрел, учился, задавал вопросы, был очень вежлива. На этом этапе он отличался от других. Конечно, находясь в моем тренировочном лагере, вы не можете видеть все. Но он взял многое: правила, организацию тренировок и их методы».

Вспомнил украинец и свое последнее поражение от Тайсона Фьюри, заявив, что уже перестал думать о реванше с «Цыганским Королем», хотя «жил» этой мыслью год. «Я проиграл, но я не чувствую себя побежденным. Я сделал недостаточно для победы. Я думал об этом год, пытаясь заполучить матч-реванш. А потом, когда все пошло наперекосяк… Меня это больше не беспокоит. Реванша не будет. Это состоявшаяся сделка, и теперь я смотрю вперед. Прошлое меня не беспокоит. Этот человек уничтожил сам себя, и у меня не будет возможности снова драться с ним. Это как книга: вы закрываете книгу, кладете ее на полку и читаете еще одну».

Кличко сравнивал ситуацию в боксе с восхождением на Эверест. «Это самая высокая гора в мире, которая была и будет такой. Вы можете подняться на Эверест в определенный период времени - в течение двух недель в апреле, полагаю. Вы можете дойти до вершины и сказать: «Я покорил Эверест». Но вам придется быстро спускаться, иначе, пропустив время, вы погибнете. Некоторым людям удавалось это, но многие и погибли. Победил ли Эверест? Он все еще там. 27 лет назад я начал боксерскую карьеру и я все еще в ринге. Были парни, которые побеждали меня на разных этапах моей карьеры. Четверо из них сделали это в течении 21 года, когда я боксирую в профессионалах. У остальных это не выло. Самое удивительное, что я еще здесь, а они – нет. Я перезагрузился и скоро все это увидят».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.