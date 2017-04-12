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Джеральд ВАШИНГТОН: «Джошуа звал меня, но я выбрал Кличко»

Американский боксер рассказал, почему решил стать спарринг-партнером украинского бойца

  • 12.04.2017 20:29
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Спарринг-партнер Владимира Кличко Джеральд Вашингтон, который готовится к запланированному на 29 апреля поединку против чемпиона мира IBF Энтони Джошуа, рассказал о тренировочном лагере украинца, а также его готовности к будущему поединку.

Как признался Вашингтон, который в феврале дрался за титул чемпиона мира WBC с Деонтеем Уайлдером, его также приглашали в тренировочный лагерь Джошуа, но в итоге он принял предложение Кличко. У украинца, по словам Вашингтона, многому можно научиться. «Команда Джошуа также приглашала меня стать спарринг-партнером Энтони при подготовке к бою с Кличко, - цитирует Вашингтона Sky Sports. - Но я хотел быть рядом с человеком, который был чемпионом на протяжении многих лет. Я хочу получить такой опыт, работаю с тем, кого тренировал такой мастер, как Эммануэль Стюард. Тут можно многому научиться, я стараюсь поглотить максимум знаний».

Отметил Вашингтон и отличную форму Владимира. «Работаем два раза в день, и Владимир выглядит очень быстрым и мобильным. У него хороший план на бой. Кличко — отличный парень. Мне есть чему поучиться, и тренировочный лагерь с Кличко так важен для меня».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании. 

Источник — Klitschko-brothers

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