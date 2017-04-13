Хьюи ФЬЮРИ: «Джошуа слишком рано получил в соперники Кличко»

Двоюродный брат Тайсона Фьюри – Хьюи Фьюри, которому 6 мая предстоит встретиться в ринге с обладателем титула WBO в супертяжелом весе новозеландским боксером Джозефом Паркером, поделился своим мнением относительно запланированного на 29 апреля поединке Владимира Кличко и Энтони Джошуа.

По мнению Фьюри-младшего, несмотря на то, что Кличко не проводил официальных боев больше полутора лет, украинец выйдет победителем из противостояния с Джошуа.



«Это будет отличный бой, но я думаю, что Энтони Джошуа заполучил слишком рано поединок такого уровня, - цитирует Хью Фьюри World Boxing News. - Владимир – очень опытный боец, просто так чемпионом на протяжении такого количества времени не остаются. С момента проигрыша Тайсону люди смотрели на Кличко и думали, что он стареет и, вероятно, завершит профессиональную карьеру. Но проблема украинца заключалась в том, что он не мог предугадать действия Тайсона, и это выбивало его из колеи. Это происходило и на пресс-конференциях, и в ринге. Именно из-за этой непредсказуемости Тайсона Владимир не смог ни разу потрясти его в ринге».



Фьюри считает, что на поединок с Джошуа Кличко выйдет невероятно мотивированным. «Он очень голоден, он хочет доказать всем, что все еще является лучшим супертяжем в мире. Кличко – человек чести и хочет вернуть свое имя. У Энтони, в свою очередь, есть все, чтобы нокаутировать Владимира. Так что это будет интересный бой. Джошуа все делает правильно, и я желаю ему всего наилучшего накануне боя».



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.