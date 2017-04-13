Трансляция боя Кличко – Джошуа обойдется зрителям в €25

Посмотри сколько матчей у одного и второго, и поймешь, что к счастью, обязательно обойдёт!

С такой игрой Барсы - вряд ли))И Месси тоже не молодеет...

перевесить то может и перевесит, только Лацио не удовлетворит запросы Шахтера, там политика иная,...

Да, в принципе, Лацио и сам по себе - достаточно солидный клуб. Да, не лучше Шахтера, только вот ...