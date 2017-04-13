Трансляция боя Кличко – Джошуа обойдется зрителям в €25

Телеканал Sky Sports огласил стоимость покупки трансляции вечера бокса, главным поединком которого станет бой Энтони Джошуа и Владимира Кличко, по системе «Pay-per-view». Желающим посмотреть большой боксерский вечер придется выложить 19.95 фунтов стерлингов – около 25 евро.
Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании. Поединок будет транслироваться в 150 странах.
Источник — Klitschko-brothers
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