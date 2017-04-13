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Трансляция боя Кличко – Джошуа обойдется зрителям в €25

Именно такую цену установил канал Sky Sports за просмотр большого боксерского вечера

  • 13.04.2017 11:45
  • 388 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Телеканал Sky Sports огласил стоимость покупки трансляции вечера бокса, главным поединком которого станет бой Энтони Джошуа и Владимира Кличко, по системе «Pay-per-view». Желающим посмотреть большой боксерский вечер придется выложить 19.95 фунтов стерлингов – около 25 евро.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании. Поединок будет транслироваться в 150 странах.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    FidanFCCO
      FidanFCCO, 13.04.2017 12:14
    0
    Вот уже плачу,только шнурки поглажу
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