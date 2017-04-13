Джонни НЕЛЬСОН: «Никогда не видел Джошуа настолько спокойным»

Экс-чемпион мира крузервейте, а ныне – обозреватель Sky Sports Джонни Нельсон побывал в тренировочном лагере обладателя титула IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, и был удивлен спокойствием британского боксера накануне самого важного поединка в своей профессиональной карьере.



«Когда вы отрешены от всего, вам становится скучно, - пишет Нельсон в своей колонке. – Когда я узнал, что Джошуа сейчас в Шеффилде, я нагрянул к нему без предупреждения. Я взял мемуары Мохаммеда Али не только, чтобы ему было что почитать, когда станет совсем скучно. В конце концов, что еще можно презентовать чемпиону мира в супертяжелом весе?



Надеюсь, подарок ему понравился. Он выглядел счастливым, увидев меня, но, думаю, только потому, что я был просто «свежим» человеком. Я знаю его, и знаю, как он выглядит, когда готовится к бою. У Джошуа был массаж, когда я приехал, и мы быстро поговорили о том, что я видел в лагере Владимира Кличко в Австрии. Но это был обычный разговор.



Он задал несколько общих вопросов, но выглядел таким спокойным, что, казалось, для него это не имеет значения.

Я видел Джошуа при его подготовке к боям, общался со многими другими боксерами накануне поединков, но я никогда не видел ни его, ни других настолько спокойными и холодными. Он знает, что Кличко писал относительно него в «Твиттере», но это его нисколько не беспокоит. Думаю, Владимир пытался накрутить его и заставить немного нервничать, но я не замечаю, чтобы это как-то сказалось на Джошуа.

Он готовится в Национальном институте спорта, и кроме тренировок ему нечего делать, чтобы вы могли понять, легко ли в такой ситуации стать раздражительным. Честно говоря, меня это удивило. Последним бойцом, которого я видел настолько расслабленным и спокойным был Насим Хамед. Он был очень расслабленным и даже мягким. Но он все контролировал, и затем ему просто надо было переключить тумблер, чтобы оказаться в боевом режиме.



Единственный раз, когда я видел, что Насим нервничает, случился перед боем против Кевина Келли в «Мэдисон-сквер-гарден». Мы ехали по Таймс-сквер, и он увидел гигантский рекламный щит со своим изображением. Он повернулся и сказал: «Я волнуюсь». И это была правда. Я просто думаю, что у Джошуа такой же настрой. Да, количество времени до боев в этих случаях отличается, но я не думаю, что это что-то меняет…».



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании. Поединок будет транслироваться в 150 странах.