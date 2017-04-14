Тайсон ФЬЮРИ: «Смешно наблюдать, как Кличко копирует мой стиль»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри считает, что его бывший соперник украинец Владимир Кличко пытается копировать его стиль для того, чтобы одержать победу в бою с Энтони Джошуа:

«Забавно наблюдать за тем, как Кличко пытается копировать мой стиль на бой против качка (Джошуа - boxingnews.com.ua). Как говорится, не можешь победить – присоединяйся», - написал Тайсон Фьюри в Твиттере.