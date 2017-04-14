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Тайсон ФЬЮРИ: «Смешно наблюдать, как Кличко копирует мой стиль»

Британец - о подготовке украинца к бою против Джошуа

  • 14.04.2017 10:27
  • 742 просмотров
  • 4 комментария
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри считает, что его бывший соперник украинец Владимир Кличко пытается копировать его стиль для того, чтобы одержать победу в бою с Энтони Джошуа:

«Забавно наблюдать за тем, как Кличко пытается копировать мой стиль на бой против качка (Джошуа - boxingnews.com.ua). Как говорится, не можешь победить – присоединяйся», - написал Тайсон Фьюри в Твиттере.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    sidorchuke
      sidorchuke, 14.04.2017 10:32
    +8
    Опять обдолбанная обезьяна бред несет!!!
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    vancetti
      vancetti, 14.04.2017 10:33
    0
    Редакторы вы хоть заголовки то читайте. Так и хочется процитировать главу МИДа России...
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    vancetti
      vancetti, 14.04.2017 10:35
    0
    Хорошо хоть быстро исправляете.
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    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 14.04.2017 11:20
    0
    Этот нарколыга как обычно в своем стиле.
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