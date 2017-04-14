Мариуш ВАХ: «У Джошуа и Кличко одинаковая сила удара»

Польский супертяжеловес Мариуш Вах, который помогает британцу Энтони Джошуа готовиться к бою с украинцем Владимиром Кличко в качестве спарринг-партнера, в интервью TVP Sport поделился своими впечатлениями от спаррингов с Джошуа и сравнил силу удара Джошуа и Владимира Кличко, которому он поиграл единогласным решением судей в ноябре 2012 года.

«Я спаррингую с Джошуа три раза в неделю по шесть раундов. Спарринг-партнеров у Джошуа много, и они постоянно меняются. Как бы я сравнил Джошуа с другими бойцами, с которыми я дрался или спарринговал? Сложно сравнивать, потому что у каждого свой стиль. Но Джошуа более стойкий к ударам, чем другие. К тому же, он очень сильно бьет - чувствуется, что его физическая мощь трансформируется в мощь ударную.

Конечно, мы спаррингуем в больших перчатках, поэтому сложно сравнивать его силу удара, скажем, с силой удара Владимира Кличко, с которым я дрался за титул, но мне кажется, что у них примерно одинаковая сила удара», - сказал Мариуш Вах.