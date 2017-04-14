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Промоутер Джошуа: «Кличко пытается вывести Энтони из равновесия»

Украинский боксер старается повысить градус напряжения перед противостоянием, считает Эдди Хирн

  • 14.04.2017 15:56
  • 173 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн написал в своей колонке в Daily Mail, что саркастические выпады в адрес Джошуа со стороны Владимира Кличко являются ничем иным, как «ментальными играми» украинца.

«Я уверен, что Кличко попытается повысить градус напряжения в последнюю неделю перед боем и сделает все возможное, чтобы забраться ему в голову. Победа в этом бою необходима Кличко как воздух, и, учтя уроки своего боя с Тайсоном Фьюри, он пытается вывести Энтони из равновесия», - написал Эдди Хирн.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 14.04.2017 16:02
    0
    Мені здається, що ви самі себе накручуєте
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