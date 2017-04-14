Промоутер Джошуа: «Кличко пытается вывести Энтони из равновесия»

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн написал в своей колонке в Daily Mail, что саркастические выпады в адрес Джошуа со стороны Владимира Кличко являются ничем иным, как «ментальными играми» украинца.

«Я уверен, что Кличко попытается повысить градус напряжения в последнюю неделю перед боем и сделает все возможное, чтобы забраться ему в голову. Победа в этом бою необходима Кличко как воздух, и, учтя уроки своего боя с Тайсоном Фьюри, он пытается вывести Энтони из равновесия», - написал Эдди Хирн.