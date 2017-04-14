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Команды Кличко и Джошуа размышляют над выбором судей

Главное требование к кандидатам – полная беспристрастность

  • 14.04.2017 17:26
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Команды чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа и украинского боксера Владимира Кличко требуют полного судейского нейтралитета в запланированном на 29 апреля поединка. Это касается как рефери в ринге, так и судей, которые будут работать на подсчете голосов.

Таким образом, боксерские судьи  из Великобритании, России, Украины и Германии должны быть исключены из участия в конкурсе. Переговоры, в которых кроме команд боксеров и представителей IBF и WBA, чьи титулы будут стоять на кону, участвует и Британский совет по контролю за боксом, по неофициальной информации должны завершиться в конце следующей неделе.  Ожидается, что на рассмотрение будет предоставлен список из 10 возможных судей.

«Обе команды сейчас изучают шорт-лист  и обязательно придут к соглашению, - цитирует секретаря Британского совета по контролю за боксом Роберта Смита The Telegraph. – В этом случае мы просто посредники, и, имея соответствующую лицензию, хотим пригласить лучших специалистов. Это не слишком распространенная ситуация и нетипичная. Мы контактируем с командами боксеров, а они тесно сотрудничают друг с другом. Многие британские рефери работают на поединках за титулы чемпионов мира в нашей стране, и мы всегда ожидаем, что все они будут нейтральными в своей работе. Это само собой разумеется. В данном случае мы просто отвечаем на просьбы обеих сторон, вовлеченных в это сражение, одно из самых больших за последнее время.  Все идет гладко, и мы надеемся объявить рефери и трех судей у ринга в конце следующей недели или в начале предбоевой недели».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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