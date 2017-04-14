Команды Кличко и Джошуа размышляют над выбором судей

Команды чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа и украинского боксера Владимира Кличко требуют полного судейского нейтралитета в запланированном на 29 апреля поединка. Это касается как рефери в ринге, так и судей, которые будут работать на подсчете голосов.

Таким образом, боксерские судьи из Великобритании, России, Украины и Германии должны быть исключены из участия в конкурсе. Переговоры, в которых кроме команд боксеров и представителей IBF и WBA, чьи титулы будут стоять на кону, участвует и Британский совет по контролю за боксом, по неофициальной информации должны завершиться в конце следующей неделе. Ожидается, что на рассмотрение будет предоставлен список из 10 возможных судей.



«Обе команды сейчас изучают шорт-лист и обязательно придут к соглашению, - цитирует секретаря Британского совета по контролю за боксом Роберта Смита The Telegraph. – В этом случае мы просто посредники, и, имея соответствующую лицензию, хотим пригласить лучших специалистов. Это не слишком распространенная ситуация и нетипичная. Мы контактируем с командами боксеров, а они тесно сотрудничают друг с другом. Многие британские рефери работают на поединках за титулы чемпионов мира в нашей стране, и мы всегда ожидаем, что все они будут нейтральными в своей работе. Это само собой разумеется. В данном случае мы просто отвечаем на просьбы обеих сторон, вовлеченных в это сражение, одно из самых больших за последнее время. Все идет гладко, и мы надеемся объявить рефери и трех судей у ринга в конце следующей недели или в начале предбоевой недели».



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.