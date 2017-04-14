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ВИДЕО ДНЯ. Мастерская работа Джошуа со скакалкой

Британский боксер продолжает подготовку к бою против Владимира Кличко

  • 14.04.2017 23:24
  • 168 просмотров
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии IBF, британский боксер Энтони Джошуа продолжает подготовку к запланированному на 29 апреля поединку против Владимира Кличко. На своей странице в одной из социальных сетей британец выложил видео эпизода тренировки, продемонстрировав работу на скакалке.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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