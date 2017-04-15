Карлу Фрочу не продали билеты на бой Джошуа - Кличко

Знаменитый экс-чемпион мира в суперсреднем весе британец Карл Фроч не смог приобрести билеты на поединок соотечественника Энтони Джошуа и украинца Владимира Кличко, который 29 апреля должна принять лондонская арена «Уэмбли».

Камера видеонаблюдения билетной кассы засвидетельствовала, как Фроч был поставлен перед фактом, что все 90 000 пропускных талонов на трибуны проданы. Как бы между делом Карл напомнил кассиру, что несколько лет назад его реванш с Джорджем Гроувзом собрал здесь на трибунах 80-тысяную аудиторию, но на продавца это никак не подействовало.