Ортис ждет победителя боя Кличко – Джошуа

Кубинский боксер Луис Ортис, который является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе, отказался от боя с американским джорнименом Дерриком Росси, который был запланирован на 22 апреля, из-за перелома пальца на левой руке.

Менеджер Ортиса Джей Хименес сообщил, что кубинец, скорее всего, не будет проводить боев до поединка с победителем боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа, санкционированного WBA.