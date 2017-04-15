Ортис ждет победителя боя Кличко – Джошуа

Кубинский боксер Луис Ортис, который является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе, отказался от боя с американским джорнименом Дерриком Росси, который был запланирован на 22 апреля, из-за перелома пальца на левой руке.
Менеджер Ортиса Джей Хименес сообщил, что кубинец, скорее всего, не будет проводить боев до поединка с победителем боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа, санкционированного WBA.
Источник — Boxingnews
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