Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ортис ждет победителя боя Кличко – Джошуа

Кубинский боксер отказался от поединка Дерриком Росси

  • 15.04.2017 15:15
  • 387 просмотров
  • 0 комментария
Метки
behindthegloves.com. Луис Ортис
© behindthegloves.com. Луис Ортис

Кубинский боксер Луис Ортис, который является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе, отказался от боя с американским джорнименом Дерриком Росси, который был запланирован на 22 апреля, из-за перелома пальца на левой руке.

Менеджер Ортиса Джей Хименес сообщил, что кубинец, скорее всего, не будет проводить боев до поединка с победителем боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа, санкционированного WBA.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.