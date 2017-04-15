Тайсон ФЬЮРИ: «Кличко слишком стар, Джошуа дерется ради денег»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, лишившися своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, не понимает, почему бой его соотечественника Энтони Джошуа с украинцем Владимиром Кличко вызвал такой огромный интерес, а также вновь в своем стиле проехался по обоим боксерам.

Об этом «Цыганский Король» написал на своей странице в твиттере: «Кличко в свои 41 слишком стар, Джошуа боксирует ради того, чтобы стать миллиардером. Когда ты боксируешь только ради денег, это никогда не срабатывает - нужно любить свое дело», - написал Фьюри.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.