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Тайсон ФЬЮРИ: «Кличко слишком стар, Джошуа дерется ради денег»

Британский боксер пренебрежительно отозвался об известных бойцах

  • 15.04.2017 16:27
  • 660 просмотров
  • 3 комментария
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frankwarren.com. Тайсон Фьюри
© frankwarren.com. Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, лишившися своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, не понимает, почему бой его соотечественника Энтони Джошуа с украинцем Владимиром Кличко вызвал такой огромный интерес, а также вновь в своем стиле проехался по обоим боксерам.

Об этом «Цыганский Король» написал на своей странице в твиттере: «Кличко в свои 41 слишком стар, Джошуа боксирует ради того, чтобы стать миллиардером. Когда ты боксируешь только ради денег, это никогда не срабатывает - нужно любить свое дело», - написал Фьюри.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 15.04.2017 17:08
    0
    Очередной бред ожиревшего нарколыги.
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    bonv
    online
      bonv, 15.04.2017 17:28
    +1
    Тебе дебіл потрібно було дискваліфікувати за допінг і пояса повернути Кличку. Чому не вийшов на реванш проти "старого" Кличка? Балабол..
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    Zhez53
    online
    Zhez53, 15.04.2017 17:56
    +1
    Что значит " слишком стар". Сказал просто , по- своему: супер стар !!!
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