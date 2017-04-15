Владимир КЛИЧКО: «Джошуа, я помогу тебе с возвращением»

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, по-джентльменски отреагировал за заявления британца относительно возможной победы нокаутом.
Владимир Кличко очень сдержанно и спокойно отреагировал на довольно дерзкие слова Энтони Джошуа, заявившего, что он собирается нокаутировать украинца в запланированном на 29 апреля поединке. «Если ты выиграешь, я поздравлю тебя, - приводит слова украинца в адрес Джошуа RTL. – Если ты проиграешь, я помогу тебе с возвращением».
Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.
Источник — Klitschko-brothers
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Самый лучший вариант помощи в таком случае - дать реванш Джошуа, и в реванше победить еще раз
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