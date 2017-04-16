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Индонго победил Барнса

Боксер взял верх единогласным решением судей

  • 16.04.2017 09:54
  • 183 просмотров
  • 1 комментария
Метки
namibian.com.na
© namibian.com.na

В поединке за объединение чемпионских титулов в первом полусреднем весе чемпион мира по версиям IBF и IBO намибиец Джулиус Индонго (22-0, 11 КО) одержал уверенную победу над чемпионом WBA британцем Рикки Бaрнсом (40-5-1, 14 КО).

Индонго доминировал в ринге с самого начала и до конца боя, и в итоге одержал победу на картах всех трех судей со счетом 120:108, 118:110 и 116:112.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 16.04.2017 10:02
    0
    эдику повезло что улетел в КО, списали на лаки панч.
    Теперь с Кроуфордом будет интересный бой.
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