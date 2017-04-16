Индонго победил Барнса

В поединке за объединение чемпионских титулов в первом полусреднем весе чемпион мира по версиям IBF и IBO намибиец Джулиус Индонго (22-0, 11 КО) одержал уверенную победу над чемпионом WBA британцем Рикки Бaрнсом (40-5-1, 14 КО).

Индонго доминировал в ринге с самого начала и до конца боя, и в итоге одержал победу на картах всех трех судей со счетом 120:108, 118:110 и 116:112.