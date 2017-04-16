Деонтей УАЙЛДЕР: «Кличко и Джошуа серьезно относятся ко мне»

Чемпион мира по версии WBC, американский боксер Деонтей Уайлдер, который в качестве эксперте будет работать на запланированном на 29 апреля поединке между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, рассказал о своем желании обратиться к победителю, отметив, что будет вести себя уважительно.

Уайлдер (38-0, 33 КО), который принял предложение телеканала Sky Sports, который будет транслировать поединок в Великобритании и будет работать в паре с Карлом Фрочем, заявил, что не может дождаться возможности вблизи посмотреть бой своих потенциальных соперников.



«Я дам знать им обоим, что нахожусь здесь, и буду смотреть, с кем захочу встретиться в будущем в ринге, - цитирует Уайлдера Sky Sports. - Если я смогу поднять в ринг после их боя, сделаю это с удовольствием. Но я буду вести себя уважительно. Ведь я – уважаемый чемпион. Мне не нужно отчаянно прыгать в ринг и громко кричать о себе. Мое имя говорит само за себя, мой титул говорит сам за себя, а бокс говорит за меня. Я знаю, что бой состоится. Кто бы ни победил, эти парни серьезно относятся ко мне. Они приглашают меня, как джентльмена, и я буду вести себя соответствующе».



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.