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Льюис и Холифилд выступят в роли экспертов на бое Кличко – Джошуа

Поединок состоится 29-го апреля

  • 16.04.2017 11:34
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Два легендарных экс-чемпиона мира в супертяжелом весе – Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд – выступят в роли экспертов на запланированном на 29 апреля поединке обладателя титула IBF, британского боксера Энтони Джошуа и украинца Владимира Кличко.

Две легенды мирового бокса приглашены немецким телеканалом RTL, который начиная с 22:00 по европейскому времени будет в прямом эфире транслировать большой боксерский вечер на «Уэмбли». Повтор всего шоу канал запланировал на 11:30 воскресенья.

В 1999-м Льюис и Холифилд дважды встречались в ринге. Первый поединок завершился вничью, второй – решений судей выиграл британец.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании. 

Источник — Klitschko-brothers

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