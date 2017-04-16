Энтони ДЖОШУА: «Когда вы думаете о боксе, вы вспоминаете фильм «Рокки»

Чемпион мира по версии IBF, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, рассказал, почему сделал свой тренировочный лагерь в Шеффилде, прокомментировал «упреки» в быстрых победах, а также поделился мнением относительно подготовки украинского боксера.

Энтони Джошуа практически всю свою подготовку к бою против Кличко провел в Шеффилде, иногда тренируясь в тоже время, что и другие посетители Спортивного центра. «Да, мы доступны, и это хорошо, - рассказал Джошуа в интервью The Guardian. – Думаю, что будучи боксером, ты должен оставаться простым человеком. Это старая школа, не так ли? Когда вы думаете о боксе, вы вспоминаете фильмы «Рокки». Понимаете, о чем я?».



По мнению Джошуа, те, кто упрекает его в простых победах и недостаточном уровне оппозиции, не правы, но он понимает, что такова ментальность болельщиков. «Люди хотят видеть, как меня избивают в течение 11 раундов, а потом я побеждаю. Они хотят видеть, как сильно вы будете страдать, чтобы добраться к поставленной цели».



Как отметил Джошуа, предстоящий поединок с Кличко – огромный вызов. «Мне сейчас тяжелее – я моложе. Представьте, сколько людей его возраста не смогли сделать этого. Поэтому, я думаю: интересно, а что он делает? Мысленно он должен быть в том месте, где хочет это сделать».



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.