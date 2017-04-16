Карл ФРЭМПТОН: «Я не выиграю у Ломаченко»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон (23-1, 14 КО), заявил, что хотел бы провести бой с обладателем титула WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко (8-1, 6 КО).

Правда, британец признается, что не рассчитывает на победу в противостоянии с украинцем. А о возможном бое Фрэмптон – Ломаченко заговорили после того, как британский боксер выразил желание завоевать чемпионский титул в третьей весовой категории. Свой пока что последний поединок Фрэмптон провел 17 января этого года, уступив решением большинства судей в реванше с Лео Санта Крусом, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титул WBA Super в полулегкой весовой категории.

«Я бы хотел драться с кем угодно в своей весовой категории и получить за это достойное вознаграждение. Люди мне говорят о Ригондо, но этот бой — не денежный. Мне интересна встреча с Ломаченко. Он уникальный боец. Говоря откровенно, я не выиграю у него, но я бы хотел выйти с ним на ринг, он невероятный талант. Не думаю, что кто-то вообще сможет его побить, по крайней мере до тех пор, пока он не поднимется до полусреднего веса», — приводит слова Фрэмптона «Чемпионат» со ссылкой на Irishnews.