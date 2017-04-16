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Сын Хасима Рахмана дебютировал с победы на профи-ринге

Хасим Рахман-младший победил техническим нокаутом в первом раунде Ральфа Александера

  • 16.04.2017 16:14
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klitschko-brothers.com. Хасим Рахман и Хасим Рахман-младший
© klitschko-brothers.com. Хасим Рахман и Хасим Рахман-младший

Сын бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе американца Хасима Рахмана (50-9-2, 41 КО) Хасим Рахман-младший успешно дебютировал на профессиональном ринге, победив техническим нокаутом в первом раунде такого же дебютанта Ральфа Александера. Бой длился всего 40 секунд.

Хасиму Рахману-младшему 25 лет, его рост составляет 191 см, вес - 106,3 кг.

Напомним, что его отец Хасим Рахман-старший стал автором одной из самых громких сенсаций в истории бокса, когда в апреле 2001 года он отправил знаменитого британца Леннокса Льюиса в чистый нокаут одним ударом правой.

Источник — Boxingnews

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