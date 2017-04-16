Сын Хасима Рахмана дебютировал с победы на профи-ринге

Сын бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе американца Хасима Рахмана (50-9-2, 41 КО) Хасим Рахман-младший успешно дебютировал на профессиональном ринге, победив техническим нокаутом в первом раунде такого же дебютанта Ральфа Александера. Бой длился всего 40 секунд.
Хасиму Рахману-младшему 25 лет, его рост составляет 191 см, вес - 106,3 кг.
Напомним, что его отец Хасим Рахман-старший стал автором одной из самых громких сенсаций в истории бокса, когда в апреле 2001 года он отправил знаменитого британца Леннокса Льюиса в чистый нокаут одним ударом правой.
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.