БЭНКС: «Кличко вернул желание побеждать после поражения от Фьюри»

Тренер Владимира Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF, британским боксером Энтони Джошуа, рассказал о своей мотивации в будущем поединке, настрое украинского бойца, а также дал характеристику оппоненту своего подопечного.



По словам Бэнкса, его спокойствие обманчиво, а ему временами приходится даже останавливать Владимира. «Владимир постоянно спрашивает меня: «Почему ты настолько спокоен?», — цитирует Бэнкса The Telegraph. – Он живет предстоящим боем. Я всегда говорю ему: «Ты не должен быть заведен, чтобы выйти в ринг и нокаутировать кого-то. Ты не должен постоянно накручивать себя. Тебе не обязательно нужно постоянно подпитываться адреналином. Ты знаешь, что тебе нужно делать: выйти и сделать это. Вот так я чувствую себя перед битвой с Джошуа».

Бэнкс говорит о том, что каждый должен контролировать себя. «Ты должен нокаутировать его, — говорит американец. – Владимир постоянно говорит о работе, работе, работе. Но он прислушивается. И я рад этому».

Вспомнил Джонатан и пребывание Джошуа в тренировочном лагере Кличко три года назад. «Я дал ему работу в зале, — говорит Бэнкс. — Он очень, очень хороший парень, отличный боксер. Я сказал ему, что он когда-нибудь станет чемпионом мира. Я видел, как он боксирует, его стиль».



Однако, у Бэнкса еще есть один козырь у рукаве. Именно он работал с Диллианом Уайтом, когда тот задал Джошуа самый конкурентный бой в карьере Энтони, в декабре 2015-го. «Оба бойца выдали эмоциональный поединок. Они позволили эмоциями взять верх. Единственная разница в том, что Джошуа успокоился, расслабился и вернул самообладание, а Диллиан этого не сделал. Каждый большой бой — это эмоциональная задача. Но вы должны контролировать эмоции. До тех пор, пока Владимир контролирует их, все будет в порядке».



По мнению Бэнкса, проигрыш Владимира Фьюри дал украинцу новую одержимость и интерес к боку. «Изменилась его мотивация. Он стал сильнее ментально и вновь вернул желание побеждать. У Влада не будет проблем найти ключ к любому стилю оппонента. К тому же, он видел всех их. Владимир – совсем другой боец прямо сейчас и, думаю, Джошуа готов точно также. У вас есть два разных зверя, которые живут в двух разных лесах. Только один из них уже получил шрамы в своей борьбе, а другой еще нет. Но это не значит, что кто-то, неважно, со шрамами он или без, имеет больше шансов на победу.

Самый важный вопрос для меня: «Может ли Влад все ще сделать это, или его время прошло?». Но только бой может дать ответ на этот вопрос. Его мы узнаем в Лондоне.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.