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Орландо САЛИДО: «Поединок с Сурийо опаснее, чем бой с Ломаченко»

Мексиканец считает, что в случае поражения он уже не сможет вернуться на ринг

  • 16.04.2017 19:47
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boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо
© boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО), который является единственным боксером, сумевшим победить на профи-ринге украинца Василия Ломаченко, проведет свой следующий бой 27 мая в Мексике.

Соперником Салидо в этом бою станет боксер из Таиланда Амфон Сурийо (18-2, 14 КО). Сам Салидо говорит, что нельзя называть этот бой «разогревочным»:

«Слово «разогревочный» пугает меня. Да, я провожу этот бой, чтобы «стряхнуть ржавчину», но этот поединок более опасен, чем бой с Ломаченко, потому что поражение здесь будет означать завершение карьеры», - сказал Орландо Салидо.

Источник — Boxingnews

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