Орландо САЛИДО: «Поединок с Сурийо опаснее, чем бой с Ломаченко»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО), который является единственным боксером, сумевшим победить на профи-ринге украинца Василия Ломаченко, проведет свой следующий бой 27 мая в Мексике.



Соперником Салидо в этом бою станет боксер из Таиланда Амфон Сурийо (18-2, 14 КО). Сам Салидо говорит, что нельзя называть этот бой «разогревочным»:



«Слово «разогревочный» пугает меня. Да, я провожу этот бой, чтобы «стряхнуть ржавчину», но этот поединок более опасен, чем бой с Ломаченко, потому что поражение здесь будет означать завершение карьеры», - сказал Орландо Салидо.