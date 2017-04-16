Британские журналисты побывали в тренировочном лагере Владимира Кличко

Высоко в Тирольских горах, между огромными соснами раскинулись несколько сьютов, которыми управляет дружный персонал: мужчины в кожаных штанах и женщины в платьях Дирндль — журналисты британского издания Independent побывали в тренировочном лагере Владимира Кличко.

Выехав из аэропорта Мюнхена, отправляйтесь на юг. Оказавшись в Австрии, окунитесь на 50 километров вглубь Тирольских гор – и вы на месте. Добро пожаловать в Stanglwirt – тренировочный лагерь Владимира Кличко и самое близкое к сказке место за пределами Диснейленда.



В небольшом «Bio-Hotel» с 2003-го года проводит свой подготовительный период перед поединками 41-летний ветеран-великан из Украины, добившись за это время почти идеальных результатов. Фактически, за последние 12 лет 22 человека пытались свергнуть с трона бесспорного короля супертяжелого веса, но так и не смогли этого сделать, пока Тайсон Фьюри не потряс весь боксерский мир в ноябре 2015-го.



Впервые за последние 10 с небольшим лет Кличко вернулся в свою австрийскую резиденцию в качестве претендента – украинцу 29 апреля предстоит сразиться с Энтони Джошуа за титулы чемпиона мира IBF и WBA. Поражение в предстоящем поединке может превратить эту поездку в Stanglwirt в последнюю.



Так что несмотря на постоянно попадающихся на глаза в белых фланелевых халатах и тапках других гостей этого курортного отеля, для бывшего чемпиона мира это место кажется идеальным, чтобы «выкатить» горную метафору сравнения с Эверестом, чтобы описать ситуацию, в которой он оказадся после поражения от Фьюри.



Вероятно, может показаться, что Кличко уже давно не дотягивает до своей идеальной формы. Еще до поражения от Фьюри, он не очень ярко победил достаточно проходного соперника Брайанта Дженнингса в Нью-Йорке. А последнее по-настоящему яркое выступление Кличко случилось в ноябре 2014-го, когда он нокаутировал Кубрата Пулева в пятом раунде поединка в Гамбурге.



Естественно к этому бою он готовился в Stanglwirt, а в качестве одного из спарринг-партнеров пригласил чемпиона Игр в Лондоне и начинающего профессионала Энтони Джошуа. В то время тренировочный лагерь Кличко поразил Джошуа и можно понять почему: Stanglwirt, в маленькой лыжной деревне Гоинг должен быть мечтой спарринг-партнера.

Курорт открыт уже 250 лет, и по утверждению администрации, на протяжении двух с половиной веков на закрывался ни на один день. Здесь есть конюшня, в которой содержатся несколько лошадей, несколько баров и ресторанов, в одном из которых играют местные музыканты. Наиболее странным видится стейк-бар: гигантские живые коровы валяются на сене и отделены от посетителей, поедающих говядину, всего лишь тонким оргстеклом. В тоже время спарринг-партнеры Владимира ужинают – «шведский стол» — в другом месте.



Когда Владимир не плавает в одном из многочисленных бассейнов отеля или не поднимает тяжести в ультрасовременном тренажерном зале, он оттачивает свои боксерские навыки на теннисном корте. Признаться, для такой отлично организованной работы это кажется несколько странным. Полноразмерный ринг установлен посреди площадки, а большие боксерские мешки закреплены на потолке. Гости, решившие поиграть в теннис именно на этом корте во время тренировочного сбора Кличко, будут разочарованы.

Вокруг ринга установлены большие экраны, на которых постоянно демонстрируются бои Джошуа. Пока Владимира тренируется, он не останавливается и не смотрит поединки будущего оппонента, но каждый нокаут от Джошуа заставляет украинца бросать косой взгляд на экран.



Играет композиция Марвина Гэйя «Давайте сделаем это», молодой украинский боксер-любитель надевает шлем и перчатки, плотно обмотанные вокруг запястий, прежде чем взобраться на ринг для легкого спарринга. Кличко в футболе, на которой написано «Одержим», работает над защитой, лишь изредка переходя в атаку, ловя своего оппонента.



Далее он работает на лапах и бьет уже сильнее и резче, а его тренер – Джонатан Бэнкс – спокойно и лаконично дает инструкции. У Владимира еще есть время, чтобы прибавить, но уже сейчас Кличко выглядит на пике и в невероятной форме. Впрочем, наверное также было и перед боем с Фьюри.

Молодой человек на ресепшине, кажется, действительно получает настоящее удовольствие от работы. «Сердечно благодарим вас за пребывание у нас, — говорит он, когда мы уезжаем и вручает в дорогу сверток коричневой бумаги размером с грейпфрут. – Возьмите этот хлеб ручной работы, как жест доброй воли от всех нас, работающих в Bio-Hotel Stanglwirt».