Деонтей УАЙЛДЕР: «Мой титул и мой бокс говорят сами за себя»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер будет комментировать бой Владимира Кличко против Энтони Джошуа для британского телеканала Sky Sports. Уайлдер надеется, что победитель этого боя бросит ему вызов сразу же после поединка.

«Своим приездом я дам этим двум бойцам понять, с кем я хочу провести свой следующий бой. Если меня пригласят в ринг после боя - с удовольствием туда выйду, но я уважительный чемпион, и сам рваться никуда не буду. Все и так меня знают - мое имя, мой титул и мой бокс говорят сами за себя. Кто бы ни выиграл этот бой, если они серьезно настроены на бой со мной, они пригласят меня по-джентельменски в ринг, и я туда выйду соответствующим образом», - сказал Деонтей Уайлдер.