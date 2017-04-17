Энтони ДЖОШУА: «Кличко не найдет у меня слабых мест»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, озвучил свой план не бой с украинцем.

По словам Джошуа, он нацелен на нокаут в будущем поединке, а также уверен в том, что Кличко не найдет у него слабых сторон.

«Считаю, что пришло мое время, - передает слова Джошуа Sky Sports. – Думаю, что Кличко не найдет у меня слабых мест. Я не проигрывал в профессионалах, и сейчас собираюсь выиграть нокаутом. У Кличко более тяжелый удар, чем у меня, но у победу есть несколько способов. Попытаюсь сделать бой попроще: моя работа- заставить моего оппонента походить на новичка».



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.