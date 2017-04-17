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Дерек ЧИСОРА: «Паркер боксирует с таксистами»

Британский боксер поделился ожиданиями о бое

  • 17.04.2017 18:28
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klitschko-brothers.com. Дерек Чисора
© klitschko-brothers.com. Дерек Чисора

Британский супертяжеловес Дерек Чисора, которому 27 мая предстоит встретиться в ринге с финским боксером Робертом Хелениусом, заявил, что не считает чемпиона мира по версии WBO, новозеландца Джозефа Паркера, готовящегося к запланированной на 6 мая защите титула в бою с Хью Фьюри, серьезным оппонентом.

По словам Чисоры, у Паркера не было достойно оппозиции, а единственная причина, из-за  которой он может выйти в ринг с новозеландским боксером – деньги. 

«Паркер боксирует с никому неизвестными людьми - таксистами, водителями автобусов в Новой Зеландии, - цитирует Чисору BoxingScene. – Ему надо выбраться из того «болота», в котором он находится, и проявить себя. Пусть даст знать, что он существует. Весь вопрос – в деньгах. Мне неинтересны титулы, важны только деньги. Их количество. Паркер может оставить себе титул, а я возьму деньги, если они достойными. Но я не советую ему приезжать в Европу, потому что я побью его».

Источник — Klitschko-brothers

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